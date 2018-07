Um pescador morreu e seis outros foram resgatados com vida na madrugada de hoje na sequência do naufrágio de uma embarcação de pesca a 30 milhas da costa entre Leixões e Aveiro, anunciou a Marinha.Em comunicado, a Marinha Portuguesa informa que o naufrágio da embarcação de pesca de Leixões "Draco" ocorreu cerca das 04:30 a 30 milhas náuticas (55,6 quilómetros) da costa, entre Leixões e Aveiro."Seis dos tripulantes foram resgatados pelo navio marcante Wec Van Gogh que se encontrava a navegar nas proximidades e o sétimo tripulante foi resgatado pelo helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa, em paragem cardiorrespiratória, tendo de seguida sido transportado para o aeródromo de Ovar, onde viria a ser declarado o óbito", informa.Os tripulantes da embarcação são oriundos das localidades da Murtosa, Costa Nova, Albergaria e Leixões.Segundo a Marinha, o navio mercante Wec Van Gogh "irá agora aproximar-se das imediações do porto de Leixões, onde os náufragos irão ser transportados para terra por uma embarcação da estação salva-vidas de Leixões".A operação de resgate dos náufragos foi desenvolvida pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento da Marinha, tendo já sido "efectuado aviso à navegação devido ao afundamento da embarcação que ainda poderá constituir um perigo para a navegação".