Período de isolamento passa a ser de sete dias para assintomáticos

A DGS decidiu que o período de isolamento deve passar de 10 para 7 dias para as pessoas infetadas assintomáticas e para os contactos de alto risco.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) decidiu reduzir o tempo de isolamento profilático a que devem ficar sujeitas as pessoas infetadas com SARS-CoV-2 e assintomáticas, ou aquelas que tiveram um contacto de alto risco. A decisão foi transmitida ao Ministério da Saúde e revelada esta quinta-feira via comunicado. Esta decisão é semelhante àquela que tem sido tomada em vários países europeus e também na Região Autónoma da Madeira.