Perícias da PJ provam bala plantada em casa de Rosa Grilo

O projétil encontrado na casa de banho de Rosa Grilo - no interior de um orifício provocado por um disparo - não foi feito na altura do crime.

A Polícia Judiciária tem fotografias da banheira tiradas durante as perícias à casa e não há qualquer dúvida de que o disparo foi efetuado recentemente. Os exames ao vestígio do projétil ainda não estão concluídos, mas a juíza já afastou qualquer relação com a morte de Luís Miguel Grilo.