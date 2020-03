ePaper ou encontre-o nas bancas a 04 de março de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 04 de março de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Sexta-feira, 3 de julho de 2015. Laura Ferreira estava no aeroporto Sá Carneiro, no Porto, à espera de embarcar com o marido, para uma viagem oficial a Cabo Verde. Tinha tido autorização médica para fazer a deslocação, já conseguia andar, embora estivesse fragilizada, e faltavam-lhe ainda algumas sessões de quimioterapia para finalizar, esperava-se, os tratamentos. Queria fazer aquela viagem com o marido, que incluía a Guiné, onde nasceu, e Cabo Verde, onde cresceu com a família. Mas na sala de espera pediu para falar com o assessor de imprensa do primeiro-ministro, Rui Baptista. Estava com uma peruca, que a certa altura acabou por tirar. Explicou-lhe que lhe tinha já caído o cabelo, por causa dos tratamentos e que lhe tinham arranjado aquela peruca. No fundo, queria uma opinião: "Não me sinto bem com ela, é como se não fosse eu. As pessoas iam ficar muito chocadas, o que é que iam pensar, se não a usasse?"