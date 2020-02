"Como devem imaginar ou saber, eu sou socialista. Sou mesmo". Mal os empresários tinham acabado de beber o café no almoço do International Club e já Pedro Nuno Santos servia uma defesa do socialismo a uma plateia de empresários e políticos com ligações aos negócios como Jorge Coelho e Miguel Frasquilho.

"Não são normalmente os meus maiores fãs, mas injustamente", continuava o ministro das Infraestruturas, que quis aproveitar o discurso para voltar a um tema que lhe é caro: a ideia de que cabe ao Estado o papel de motor da economia através do apoio à inovação.

O tema anunciado era a ferrovia e Pedro Nuno Santos apanhou o comboio de um tema que é difícil, para defender a tese que até já serviu de base a uma moção que levou ao último Congresso do PS, mas também para dar uma espécie de lição aos empresários sobre as vantagens do Estado.

"Os empresários têm uma tendência para achar que a direita e os liberais são mais confiáveis. Estão errados", assegurou o socialista, que vê uma oportunidade para a economia portuguesa na produção de comboios e que não acredita que isso seja impossível.

"Se queremos comboios novos que isso tenha consequência na economia nacional", defendeu, depois de lançar uma farpa. "Os socialistas, ao contrário do que se vende, percebem como funciona a economia".

Aos céticos Pedro Nuno garante que "não há uma única peça que não se consiga fazer em Portugal" e não poupa quem acha que "qualquer ambição que vá para lá de fazer sapatos ou conduzir tuk tuk não existe".

"Eu não estou a dizer que tem de ser o Estado a fazer comboios. Agora, o Estado tem de ter um papel importante a desempenhar, de agregador", afirmou o socialista, que pegou no iPhone para demonstrar a forma como a sua teoria foi posta em prática pela economia mais liberal do mundo, nos Estados Unidos, onde a corrida ao espaço serviu de mote ao apoio à inovação em departamentos do Estado que produziram tecnologia que ajuda agora produtos como os da Apple a funcionar.

"Voz Siri, GPS, internet, touch screen só existem porque o Estado americano investiu".

Num discurso recheado de elogios aos gestores de empresas públicas e cheio de alertas sobre a tentação de bater nos políticos, Pedro Nuno Santos ainda aproveitou para falar da importância do "respeito pelos trabalhadores" e para apresentar como obra feita no seu ministério soluções como a reparação de comboios que estavam encostados, o reforço de pessoal na EMEF ou o acordo de empresa assinado na CP.

Atacou a "ignorância atrevida" dos comentadores que ridicularizam a ideia de reparar velhas carruagens Shindler e defendeu a importância de "não falar em trabalhadores só como instrumentos".

"Os trabalhadores da EMEF e CP ganham pouco", afirmou, antes de explicar que "a CP tem uma dívida descomunal porque o Estado exigia o serviço à CP sem lhe dar o dinheiro para o fazer".

"Não há melhor do que alguém que tenha gerido uma empresa pública", disse, criticando quem olha "com algum desprezo para quem se dedica à política, à gestão pública".

De resto, exaltou-se quando um dos presentes referiu as asneiras do Estado. "O Estado também é licenciado em asneiras das empresas. Em Portugal só apanha o Estado e apanham os políticos", respondeu.

"Confiem mais nas pessoas que o povo elege", atirou, a meio de uma troca de argumentos com o comendador Henrique Neto em torno da bitola ibérica que subiu de tom.

"Eu sei que é fácil escrever um artigo no Diabo a desancar em toda a gente", declarou, garantindo que "não existe nenhum problema com a bitola".

Não arrancou muitos aplausos.