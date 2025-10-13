PCP reúne Comité Central para analisar resultados autárquicos

As conclusões da reunião serão apresentadas pelo secretário-geral do PCP em conferência de imprensa.
O Comité Central do PCP vai reunir-se esta terça-feira para analisar os resultados das eleições autárquicas, nas quais a CDU voltou a perder câmaras, ficando com apenas 12 autarquias e sem capitais de distrito.
Numa nota enviada à comunicação social, o PCP refere que, além da análise aos resultados das autárquicas, o Comité Central vai também avaliar a situação política e social e as tarefas do partido.
As conclusões da reunião serão apresentadas pelo secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, em conferência de imprensa na sede nacional do partido, em Lisboa, às 18:00.
As eleições autárquicas deste domingo ditaram o pior resultado de sempre para a CDU que, das 19 câmaras municipais que tinha conquistado em 2021, passou para 12.
A coligação perdeu as capitais de distrito de Évora e Setúbal e, das 19 câmaras que tinha em 2021, só manteve oito: Barrancos, Cuba, Arraiolos, Silves, Avis, Palmela, Seixal e Sesimbra.
O secretário-geral do PCP reconheceu que o “resultado é negativo” e a CDU ambicionava mais, mas considerou haver “elementos de resistência”, como a conquista de quatro novas autarquias: Montemor-o-Novo, Mora, Sines e Aljustrel.
Paulo Raimundo frisou ainda que houve “uma evolução da votação” da CDU a nível nacional quando comparado com o das legislativas de maio, referindo-se ao facto de, nessas eleições, a CDU ter tido 183 mil votos a nível nacional e, agora, 316 mil.
“Estamos profundamente satisfeitos com os resultados? Não. Gostaríamos de mais? Gostaríamos, e achávamos que as populações precisavam de mais força da nossa parte. É isto que temos, é com isto que lá vamos”, afirmou Paulo Raimundo este domingo à noite.
