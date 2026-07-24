Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Portugal

“Passei dias a chorar”: incerteza dos exames gera ansiedade nos alunos e psicóloga fala em "pequenos traumas"

Marta Rodrigues 07:00
Adicione como fonte preferencial no Google

Duas estudantes contam à SÁBADO como têm vivido os últimos dias. Psicóloga afirma que a ansiedade compreende-se pela “importância da nova fase de vida que se aproxima”.

Leonor Pinto e Carolina Teixeira são duas dos milhares de estudantes que anseiam por ver resolvidos os problemas dos exames nacionais. Receberam notas que não lhes parecem justas e a incerteza tem-nas deixado “muito ansiosas”. Ambas alunas de 12.º ano, temem que a confusão afete a entrada no Ensino Superior. A psicóloga Vera Cruz explica à SÁBADO que esta situação “pode ter consequências na vida académica”.  

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Cá Por Casa Nova casa caso de estudo Alunos Amarante Aveiro Universidade de Coimbra Universidade do Porto Ministério da Educação e Ciência
Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

“Passei dias a chorar”: incerteza dos exames gera ansiedade nos alunos e psicóloga fala em "pequenos traumas"