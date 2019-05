"Vais receber 20 minutos grátis todos os meses, o que equivale a 27 créditos. Para desbloqueares a tua Hive são necessários sete créditos e por cada minuto de utilização usas um crédito. Caso não uses os 20 minutos numa só viagem, os créditos não utilizados permanecem na tua conta, sendo aplicada a mesma taxa de utilização na viagem seguinte", informa a empresa, de acordo com o jornal.



A promoção da Hive, anunciada esta quarta-feira, surge ao abrigo de uma parceria com a OTLIS, responsável pelo sistema VIVA, que agrega os diversos transportes públicos disponíveis na região. Atualmente o preço de utilização destas trotinetes é de um euro para desbloquear o veículo e 15 cêntimos por minuto de utilização.

A partir de agora o passe social dos transportes públicos Lisboa VIVA vai dar acesso a viagens gratuitas de trotineta elétrica da empresa Hive. A promoção vai permitir aos detentores do passe social acesso a 20 minutos de utilização gratuita por mês de veículos elétricos da marca. A promoção vai estar disponível até dezembro e para os utilizadores que se registarem até 29 de juho.De acordo com o jornal Eco, o passe nem precisa de ter sido carregado para se poder utilizar as trotinetes. Basta mesmo fazer o registo na aplicação da Hive e preciso indicar um número de cartão de crédito. A partir dos 20 minutos, começam a ser cobradas as viagens.