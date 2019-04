PS é o único que ultrapassa o milhão de euros. Coligação Basta aparece em quarto lugar, atrás de socialistas, PSD e CDU.

São 17 os partidos políticos e coligações que vão disputar as eleições europeias de dia 26 de maio em Portugal. Este ano, os orçamentos ascendem quase aos cinco milhões de euros, um valor 500 mil euros acima do que foi gasto em 2014, o último ano da troika em Portugal. Se a conta fosse dividida de igual maneira, cada partido e coligação teria para gastar 292 mil euros.



Segundo os dados entregues à Entidade das contas e dos Financiamentos Partidários, citados pelo Público, o PS é o único partido que ultrapassa o milhão de euros de investimento (1,250). No segundo lugar, aparece o PSD (890 mil euros) e depois a CDU (850 mil euros). Logo a seguir, aparece a coligação Basta, liderada por André Ventura, com um investimento de 500 mil euros, bem acima de Bloco de Esquerda e CDS.



No lado oposto da tabela, aparecem o Movimento Alternativa Socialista e o Partido Unido dos Reformados e Pensionistas (5 mil euros cada), o Partido Nacional Renovador (1800) e o Partido Trabalhista Português (mil euros).