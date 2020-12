Parlamento vota renovação do estado de emergência até 7 de janeiro

para permitir que o Governo adote as "medidas necessárias à contenção da propagação da doença Covid-19 e desde já anunciar medidas previstas para os períodos de Natal e Ano Novo".

No projeto do decreto do Presidente da República, este refere que, "embora se verifique uma evolução da tendência de descida", existem "claros riscos de agravamento em caso de diminuição das medidas tomadas para lhe fazer face" e, portanto, peritos e a ECDC "exigem a renovação da declaração do estado de emergência, para consolidar a atual trajetória".

O parlamento vai debater e votar esta sexta-feira o decreto de Marcelo Rebelo de Sousa para o prolongamento do estado de emergência em Portugal até 7 de janeiro, de maneira a manter as restrições no país durante o Natal e Ano Novo para evitar a propagação da Covid-19.O decreto tem a sua aprovação assegurada, depois de PS e PSD terem anunciado o seu voto a favor, uma vez que juntos ambos os partidos somam mais de dois terços dos deputados do parlamento.Esta quinta-feira, o Presidente da República anunciou ter enviado para a Assembleia da República o projeto de decreto que renova o estado de emergência de 9 a 23 de dezembro, mas anunciando já nova renovação até 7 de janeiro de 2021

Este é o sexto diploma do estado de emergência de Marcelo Rebelo de Sousa no atual contexto de pandemia de covid-19, para vigorar entre 9 e 23 de dezembro, e será debatido e votado na Assembleia da República.

Uma posterior renovação por mais 15 dias que abranja o período do Natal e a passagem de ano vigorará de 24 de dezembro até 7 de janeiro. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deverá falar ao país, à noite, após a votação na Assembleia da República.