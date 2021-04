Os países europeus que oferecem testes à covid-19

O Reino Unido começa esta sexta-feira a testagem em massa, a Áustria já oferece até cinco autotestes por família, Grécia e Suíça optaram também por disponibilizar testes gratuitos e Portugal continua ainda sem linhas orientadoras para testar a população. Pela Europa, cada país tem adotado diferentes modelos de testagem, mas mais testes não significa que o número de infeções, internamentos e mortes tendam a diminuir. E o exemplo chega mesmo da Áustria: o país registava a 5 de abril uma média móvel a sete dias de 34,77 testes por mil habitantes - um registo muito superior aos dos restantes países - e, ainda assim, o número de casos positivos tem aumentado nos últimos meses.

Em relação ao Reino Unido, o programa de testagem que arranca esta sexta-feira prevê a distribuição de dois testes rápidos por pessoa, todas as semanas. Estes testes vão estar disponíveis nas farmácias, são gratuitos, podem ser feitos em casa e estão indicados para pessoas sem qualquer sintoma de infeção. Em meia hora, a pessoa deverá conhecer o resultado. O programa de testagem em massa surge numa altura em que o Reino Unido já está em fase de desconfinamento, tal como Portugal, e regista um ritmo de vacinação superior à maioria dos restantes países europeus.

Segundo os dados disponíveis no Our World in Data, na passada terça-feira, praticamente metade da população do Reino Unido (47,6%) já tinha tomado, pelo menos, uma dose da vacina contra a covid-19, o equivalente a mais de 31 milhões de pessoas. Na Alemanha, por exemplo, apenas 13% da população tomou, pelo menos, uma dose da vacina e, em Portugal, essa percentagem é apenas seis pontos percentuais mais elevada. A rapidez no processo de vacinação foi, aliás, mencionada pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, para justificar a importância da testagem em massa: "À medida que continuamos a fazer um bom progresso no programa de vacinas e com o nosso plano de desconfinamento em andamento, os testes rápidos regulares são ainda mais importantes para garantir que os esforços não são desperdiçados". E esta quinta-feira, uma nova análise da University College London revelou que o Reino Unido deverá alcançar a imunidade de grupo a 12 de abril, já na próxima segunda-feira.