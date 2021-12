Os meios que Rendeiro usou para tentar fugir à justiça

Durante os meses em que esteve fugido, João Rendeiro viveu em hotéis de cinco estrelas e usou um sistema tecnológico israelita para camuflar as suas comunicações e que a Polícia Judiciária afirma "custar uma exorbitância". Rendeiro foi detido na África do Sul, na cidade de Durban, onde fazia uma vida de luxo. Foi inclusive detido no Forest Manor Boutique Guest House, um resort de cinco estrelas, a cinco minutos a pé da praia La Lucia, a 15 km de Durban e a 20 km do Aeroporto Internacional King Shaka.



Mas Rendeiro não foi direto para a África do Sul. Em 13 de setembro chegou a Londres, passando, no dia seguinte, para o Qatar. Daí foi para a África do Sul a 18 de setembro, onde passou por várias províncias, incluindo Joanesburgo, Cidade do Cabo e Durban. E o ex-banqueiro gabou-se dessa mesma vida desafogada: que continuava a trabalhar e tinha um rendimento mensal fixo entre quatro e cinco mil euros, que ia ao ginásio e à praia, sem usar um disfarce.



O Correio da Manhã revela que em cima da mesa de cabeceira do quarto onde Rendeiro foi detido estavam oito cartões de crédito , de bancos de todo o mundo, com os nomes das mais variadas empresas. Na sua carteira havia mais 4 cartões. Não tinha dinheiro, pagava tudo com cartão.