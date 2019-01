Os Heróis nunca se esquecem - Crónica de António Peças

Culpados porque trabalhamos por paixão em vez de desfrutarmos da paixão de quem nos ama. Culpados porque ficamos tristes e aborrecidos quando não podemos voar, porque estamos ali para ajudar. Culpados porque caia o que cair e morra quem morrer nós continuamos prontos a desempenhar o nosso papel… Mas custa. E dói no corpo e na alma. Nem de perto nem de longe como custará aos familiares e amigos mais próximos. Mas lá em cima também somos todos uma grande família.



Hoje não sei como vou reagir se o telemóvel tocar. Nem o que dizer ao enfermeiro. Pouco mais fui capaz do que abraçar com carinho e beijar com respeito a minha Comandante. E lamento profundamente não poder voltar a olhar para a cara de puto reguila e satisfeito do Rosindo cada vez que punha os motores a trabalhar… Desculpem por hoje a minha escrita não ser fluente. Como se diz nos toiros, João Lima, Luís Rosindo, Luís Vega e Daniela Silva, "hoje vai por vocês"! E olhem por nós como olharam pela vossa última doente…"



Esta crónica foi publicada na edição de 20 de dezembro de 2018 do jornal local "Brados do Alentejo". O autor escreve segundo o antigo acordo ortográfico.

"Fiz o meu primeiro turno num helicóptero do INEM há onze anos e um mês e nunca me custou tanto vestir a farda como hoje às 8 horas da manhã, quando iniciei mais um turno de vinte e quatro horas. Nem nunca passei por um período de tanta ansiedade como aquele que decorreu entre sábado à noite e hoje de manhã.Quando alguém olha para um helicóptero do INEM, que dois pilotos tripulam para que um médico e um enfermeiro façam o melhor que podem e sabem por um doente, cria-se de imediato a esperança de que algo de positivo possa acontecer com a vítima. A nossa missão, ao longo dos 365 dias do ano, é entregar o doente na melhor situação clínica possível e voltar em segurança para a base ou para casa, mas sempre para junto dos nossos.Quando uma equipa de quatro profissionais cumpre com a sua missão de transportar um doente para o hospital onde melhor poderá ser assistido e o destino se encarrega de não permitir que regressem para junto dos deles… Tenho tentado encontrar um "culpado" para esta fatalidade mas apenas cheguei a uma conclusão: os culpados somos nós, pilotos, médicos e enfermeiros. Culpados porque sabemos os riscos que corremos mas pensamos que só as pessoas que transportamos podem adoecer ou falecer. E, como tal, essas pessoas tornam-se mais importantes do que nós próprios.