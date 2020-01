Os três conselhos disciplinares da Ordem dos Médicos, referentes ao norte, centro e sul de Portugal, arquivaram no ano passado 861 processos e condenaram 35 profissionais, 16 deles com pena de suspensão - a segunda mais pesada depois da expulsão, que não foi utilizada. De acordo com o Público , 2019 foi o ano em que mais penas de suspensão foram atribuídas pela Ordem nos últimos seis anos, que analisa queixas de alegada má prática, fraude, abuso sexual ou reclamações de menor gravidade.