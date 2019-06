A Ordem dos Dentistas está preocupada com a saúde dos seus utentes, pedindo-lhes atenção à "publicidade enganosa, com tratamentos e técnicas classificados como inovadores". Na verdade, explica o bastonário Orlando Monteiro da Silva, são processos que são efetuados, "de forma geral, por todos os médicos dentistas e que nada têm de inovador", sendo que dão "promessas de resultados que não podem ser cumpridas e garantidas de tratamentos que não podem ser dadas".

Segundo o Jornal de Notícias, em apenas três anos abriram 1968 clínicas dentárias em Portugal, uma média de 55 por mês, muitas delas pertencentes a grupos empresarias de renome e com consultórios em centros comerciais. O aumento da concorrência reflete-se na oferta de promoções, principalmente para procedimentos simples.

Além do elevado número de clínicas, o setor depara-se também com a entrada de milhares de novos licenciados no mercado. Sem condições para manterem um consultório privado, aceitam trabalhar nas clínicas das grandes empresas, recebendo muitos apenas 20% do valor do tratamento. Em tratamentos low cost, feitos a 20 euros, o dentista ganha apenas quatro.

"Estamos a assistir a uma grande desvalorização da profissão", disse um médico dentista, que preferiu, ao mesmo jornal: "Há quem esteja a trabalhar por um vencimento muito baixo nos tratamentos generalistas, que são os mais promovidos".