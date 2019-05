Operações stop do fisco preparadas em segredo por diretor do Porto

O diretor de Finanças do Porto, José Oliveira e Castro, preparou em segredo as operações stop com as forças policiais designadas "Ação sobre rodas" e com as quais pretendia penhorar carros a quem tivesse dívidas fiscais e não procedesse ao seu pagamento imediato. Segundo escreve esta quinta-feira o Jornal de Notícias, as operações eram do conhecimento apenas do núcleo duro do diretor de Finanças.

Segundo o mesmo jornal, ao todo terão sido feitas seis operações: além da de Valongo, que trouxe o caso para as notícias, tinham já acontecido em Felgueiras, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Trofa e Gondomar. As operações faziam parte de uma estratégia da direção de Finanças do Porto para recuperar receita fiscal detetada em falta.