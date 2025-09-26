Sábado – Pense por si

Operação Lex: Julgamento que envolve Luís Filipe Vieira e ex-juízes arranca a 29 de outubro

Lusa 17:51
A primeira sessão do processo que conta com 16 arguidos está marcada para as 9:30 de 29 de outubro.

O julgamento da Operação Lex, que envolve o ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira e os ex-juízes desembargadores Rui Rangel e Vaz das Neves, tem a primeira sessão marcada para 29 de outubro, no Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

Luís Filipe Vieira envolvido na Operação Lex enfrenta julgamento em Lisboa
Luís Filipe Vieira envolvido na Operação Lex enfrenta julgamento em Lisboa

De acordo com uma nota de imprensa do STJ hoje divulgada, a primeira sessão do processo que conta com 16 arguidos está marcada para as 09:30 de 29 de outubro.

"A primeira sessão do julgamento terá lugar na sala de audiências do STJ e prosseguirá às terças e quartas-feiras das semanas seguintes nas instalações do Tribunal Militar de Lisboa, no Campo de Santa Clara", esclareceu ainda o STJ.

