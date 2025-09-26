Operação Lex: Julgamento que envolve Luís Filipe Vieira e ex-juízes arranca a 29 de outubro

A primeira sessão do processo que conta com 16 arguidos está marcada para as 9:30 de 29 de outubro.

O julgamento da Operação Lex, que envolve o ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira e os ex-juízes desembargadores Rui Rangel e Vaz das Neves, tem a primeira sessão marcada para 29 de outubro, no Supremo Tribunal de Justiça (STJ).



Luís Filipe Vieira envolvido na Operação Lex enfrenta julgamento em Lisboa

"A primeira sessão do julgamento terá lugar na sala de audiências do STJ e prosseguirá às terças e quartas-feiras das semanas seguintes nas instalações do Tribunal Militar de Lisboa, no Campo de Santa Clara", esclareceu ainda o STJ.