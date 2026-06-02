Operação da GNR reforça fiscalização a condutores de motas

A GNR iniciou na segunda-feira uma operação de sensibilização e de fiscalização que decorre até 07 de junho e está direcionada para os comportamentos de condução agressiva, com foco para os condutores de motas, foi esta terça-feira anunciado.



GNR atenta aos motociclos Luís Guerreiro

Em comunicado, a GNR explicou que a operação 'RoadPol - 2 Rodas' está em curso em todo o país e pretende "fomentar a consciencialização e promoção de hábitos de condução mais seguros e contribuir para a redução dos acidentes de viação causados por comportamentos agressivos" durante a condução.

No caso das motas, nos primeiros cinco meses do ano, entre 01 de janeiro e 31 de maio, a GNR registou 1.163 contraordenações e, deste total, 216 estão relacionadas com a falta de uso ou utilização incorreta de capacete.

Olhando para os dados do ano passado, entre janeiro e dezembro, a GNR registou 1.910 contraordenações aplicadas a condutores de motas, "das quais 550 dizem respeito à falta de uso ou à utilização incorreta do capacete de proteção", lê-se no comunicado.

Estes dados, acrescentou a GNR, "evidenciam a importância da fiscalização e das ações de sensibilização dirigidas aos utilizadores de motociclos, reforçando a necessidade da adoção de comportamentos seguros e do cumprimento das normas de segurança rodoviária".

A operação que está em curso até ao dia 07 de junho faz parte da Rede Europeia de Polícias de Trânsito, chamada 'RoadPol', uma organização que abrange as polícias de trânsito da Europa que tem quatro áreas prioritárias de atuação: estradas, veículos, condutores e velocidade.

A GNR faz parte desta rede europeia desde 2021, data em que passou a integrar as operações da 'RoadPol'.