Oito portugueses retirados de resort em chamas na República Dominicana

Fogo no Viva Wyndham Dominicus Beach causou um morto e 1.700 pessoas foram evacuadas.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O incêndio que este sábado destruiu um resort na República Dominicana causou um morto e levou à evacuação de 1700 pessoas, incluindo 8 portugueses, segundo avança a CNN Portugal. Os cidadãos nacionais estão bem, foram realojados noutros hotéis, sendo que alguns deles perderam documentos durante a fuga às chamas. O cônsul honorário português no país está em contacto com todos os portugueses afetados.

A carregar o vídeo ... Imagens de drone mostram rasto de destruição após incêndio em hotel de luxo na República Dominicana

Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu uma nota a dar conta que "a Embaixada de Portugal na Cidade do México, assim como o cônsul honorário naquela região, estão a acompanhar de perto a situação dos oito cidadãos portugueses". "Todos se encontram bem de saúde. Está a decorrer o processo de realojamento de forma a assegurar o seu regresso a Portugal nas condições adequadas", avançou o ministério.

O fogo no Viva Wyndham Dominicus Beach propagou-se muito rapidamente, por força dos telhados de palma das várias residências, além da força do vento.

As chamas foram controladas, mas as causas do incêndio estão ainda a ser investigadas. Os hóspedes foram instalados em outras unidades hoteleiras.

As autoridades dominicanas confirmaram a morte de uma pessoa, uma cidadã italiana, de 46 anos, que se encontrava hospedada no Viva Wyndham Dominicus Beach.

Nas redes sociais têm circulado imagens impressionantes deste incêndio, não só pela sua violência, como também pela extensão.

(Notícia atualizada às 19h50 com a nota do MNE)

A massive fire ripped through a popular Dominican Republic resort, forcing nearly 1,700 guests to evacuate and leaving one person dead.



Videos from the scene show towering flames engulfing sections of the Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel as emergency crews battled the… pic.twitter.com/Tlg8jJPJqU — Fox News (@FoxNews) June 20, 2026

A massive fire broke out at the Viva Dominicus Bayahíbe hotel in La Altagracia, Dominican Republic today.



No word on injuries or cause… pic.twitter.com/EO7dhL6Y5u — Volcaholic ?? (@volcaholic1) June 19, 2026

A woman has died and almost 1,700 tourists have been evacuated after a major fire tore through a luxury beach resort in the Dominican Republic.



The blaze broke out at the Viva Dominicus Beach by Wyndham in Bayahibe.https://t.co/vSmFdhDqbz pic.twitter.com/mXJ9XvLfqv — Sky News (@SkyNews) June 20, 2026