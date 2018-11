Polícia na Assembleia disse que "estava a cumprir ordens" ao barrar entrada a Carlos Almeida. Presidente da Assembleia acabou por permitir entrada com cravos.

Foi barrada a entrada na Assembleia da República ao presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça, esta quarta-feira, por envergarem cravos vermelhos na lapela dos casacos. O cravo é considerado um símbolo de protesto e não se enquadra nas regras para assistir às sessões no plenário. O presidente da Assembleia da República acabou por autorizar a entrada dos dirigentes sindicais.



Carlos Almeida, presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça, diz que enquanto se verificavam manifestações à porta da Assembleia no dia em que a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, ia ser ouvida no âmbito da investigação a Tancos, tentou ir ouvir a audição da ministra.



Carlos Almeida chegou à porta da Assembleia e diz que foi chamado à atenção pelo cravo no casaco por um polícia, em declarações ao jornal Observador. O sindicalista ter-se-á indignado e manteve-se junto ao controlo de segurança na porta lateral do Palácio de São Bento. Quando o socialista Fernando Rocha Andrade passou, terá ficado indignado e "ao fim de uma hora" foi ter com Carlos Almeida para dizer "que o presidente da Assembleia, Ferro Rodrigues, tinha autorizado entrar com os cravos", revelou ao jornal digital.



Segundo as regras da Assembleia, qualquer cidadão pode assistir às sessões plenárias, mas deve manter-se em silêncio, sem se manifestar ou aplaudir.



Os cravos vermelhos apesar de parecerem não ser aceitáveis em dias de funcionamento ordinário, são presença comum nas lapelas dos deputados no dia 25 de Abril, durante as celebrações oficiais. O cravo vermelho é um dos símbolos da revolução que pôs fim à ditadura em Portugal.