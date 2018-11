A Comissão para a Igualdade no Trabalho diz que mulher não foi contratada pelo Centro Hospitalar do Baixo Vouga por estar a amamentar. Hospital não assume culpa.

A Comissão para a Igualdade no Trabalho deu razão a mulher que afirma não ter sido contratada pelo Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) por estar a amamentar. A comissão recomenda que Agna Oliveira seja admitida no Centro Hospitalar.



Agna Oliveira afirmou, em Setembro, que o Centro Hospitalar não a contratou para a posição de assistente operacional por estar a amamentar, história que foi na altura avançada pelo Jornal de Notícias.



A mulher explicou que tinha sido seleccionada por concurso público, mas que quando mostrou o pedido de dispensa de horário para amamentação do seu filho, com 19 meses na altura, que lhe dava o direito a dispensa de trabalho nocturno e a trabalhar menos duas horas por turno, a resposta foi dada em "tom ameaçador" por uma funcionária do hospital.



A situação foi analisada pela Comissão para a Igualdade no Trabalho que consideou existir "violação dos direitos do trabalho e de parentalidade, assédio moral, discriminação e abuso de poder" da trabalhadora e recomendou ao hospital a "célere regularização da situação", remetendo o parecer para a Autoridade para as Condições do Trabalho, segundo o Jornal de Notícias.



O Ministério das Finanças, através de um representante que esteve presente na reunião da Comissão, mostrou um "profundo desagrado" com a "inequívoca violação dos princípios e valores fundamentais do Estado de Direito Democrático e da Constituição da República" levada a cabo pelo hospital.



A Administração do Centro Hospitalar referiu que "está convicta de ter atuado em conformidade com a legislação aplicável em vigor e em respeito pelo princípio da igualdade de tratamento, nada mais tendo a acrescentar", em declarações ao Jornal de Notícias.