"O que está a acontecer com a ferrovia é simplesmente uma vergonha", disse esta terça-feira à chegada à estação de Porto-Campanhã o vice-presidente do CDS Nuno Melo, que apontou a falta de investimento público, as cativações e "um certo preconceito ideológico" relativamente à participação dos privados como causas para o mau estado da ferrovia. Hoje, vários dirigentes nacionais do partido viajam em diferentes linhas ferroviárias para chamar a atenção para o desinvestimento no sector.

"As concessões, como acontece noutras áreas da economia, vêm muitas vezes em benefício do Estado, desde logo quando o Estado não tem dinheiro para fazer os investimentos que são necessários", disse citado pelo Observador Nuno Melo.

O eurodeputado, que referiu o caso dos Estaleiros de Viana como uma "prova evidente de que a participação dos privados, quando bem pensada, é uma solução", acusa o Governo socialista de desperdiçar fundos comunitários "disponíveis para a modernização dos comboios e do material circulante".

"Neste momento o plano [Ferrovia 2020] está com uma taxa de execução de 15% e o que pedimos, entre outras coisas, é que comparem o que já deveria estar executado no primeiro trimestre de 2018 e o que não está", prosseguiu Nuno Melo.

Sobre a responsabilidade do partido liderado por Assunção Cristas no estado da ferrovia, o deputado preferiu centrar-se nos "vários planos que estavam aprovados pelo antigo governo e que o actual reverteu".

"O CDS enquanto governo teve planos para a ferrovia, apesar dos tempos de contingência e de austeridade. Este governo, que tem supostamente um país que cresce, que diz que tudo está bem, permite, como se vê, o que nesses tempos de austeridade realmente não aconteceu. Se compararem a ferrovia de hoje com a até 2015, certamente notarão diferenças para pior. Quem hoje governa não faz o investimento possível, não faz sequer o investimento prometido", concluiu Nuno Melo.