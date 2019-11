Uma auditoria preliminar à Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa (AAFDL) detetou 100 mil euros em despesas não justificadas. Segundo o Correio da Manhã, figuram gastos com o aluguer de automóveis, plataformas eletrónicas de transportes e de filmes e séries de televisão."Iremos avaliar o relatório final da auditoria com todo o rigor e dele retirar as devidas consequências: Se for caso disso, tudo o que for relevante, incluindo eventuais aspetos civis ou penais, serão comunicados a quem de direito", adianta o atual presidente da direção da AAFDL, Filipe Gomes, em comunicado enviado aos jornalistas."Das pessoas que podiam ter acesso à movimentação do dinheiro, as duas pessoas autorizadas, o presidente e o tesoureiro", nenhuma transitou para a atual direção da AAFDL, sublinha Filipe Gomes à. "Estamos a dar um período de contraditório a todos os ex-dirigentes e findo esse processo, vamos avaliar os esclarecimentos e comprovar a sua veracidade. Caso exista alguma coisa que seja relevante para enviar às autoridades competentes, faremos isso também.""A falta de suporte documental, quer para pagamentos efetuados, quer para levantamentos em numerário, não significam, obrigatoriamente, que o dinheiro não tenha sido aplicado em atividades de cariz associativo", afirma Filipe Gomes no comunicado. "É isso que tem de ser avaliado com todo o rigor".A atual direção, que tomou posse a 10 de maio, frisa que os gastos foram feitos pelos responsáveis anteriores. A auditoria feita pela consultora Grant Thornton abrange o período entre 2014 e abril de 2019. "A direção em funções reitera a relevância da auditoria em curso, uma vez que esta foi requerida precisamente com o intuito de identificar e otimizar os mecanismos adotados até ao momento", frisa em comunicado o atual presidente da direção da AAFDL, Filipe Gomes.Foram identificados gastos no valor de 94 mil euros em pagamentos sem faturas e levantamento de 15 mil euros em numerário ao longo dos últimos cinco anos. Agora, está a decorrer a fase de contraditório. Já foi apresentada uma versão preliminar do documento numa Reunião Geral de Alunos em que estiveram presentes os anteriores dirigentes,