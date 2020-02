"A Linha do Mar" de Pedro Cabrita Reis está a ser difícil de engolir para Leça da Palmeira, ou pelo menos para alguns munícipes. A obra, que custou 300 mil euros, foi grafitada no final desse mês de dezembro com expressões como "Vergonha", "Isto é Leça", "Política na merda", "Ladrões" e "Os Nossos Impostos".A polémica com a minimalista estrutura em vigas de ferro no Farol da Boa Nova abriu o debate sobre o conceito de arte contemporânea (o artista Pedro Cabrita Reis viria a defender acerrimamente a sua obra de arte) e este tipo de investimentos das câmaras municipais. A de Leça da Palmeira fez saber que iria apresentar queixa por vandalismo e que ia limpar as inscrições.O protesto voltou, mas desta vez não será necessário gastar dinheiro com produtos de limpeza.