Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Portugal

O grande choque dos números do INE

Marco AlvesRita Rato Nunes 30 de junho de 2026 às 23:00
Adicione como fonte preferencial no Google

Já se esperava que a dimensão da imigração estivesse subestimada, mas ninguém antecipava os dados revelados pelo INE, que vieram quebrar mitos e refazer contas do PIB.

11 milhões. Ou, mais exatamente, 11.424.031. Nunca houve tantos habitantes em Portugal e assim caiu o simbolismo redondo dos 10 milhões - já somos muito mais. 

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Milhões Portugal Instituto Nacional de Estatística União Europeia
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

O grande choque dos números do INE