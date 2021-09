O abraço de Catarina Martins a Maria, 'por acaso' mãe de um candidato do BE

Coordenadora do Bloco de Esquerda partilhou vídeo com uma mulher "pescadora", que é também a mãe de um dos candidatos do partido nestas autárquicas. Duarte Marques foi um dos que criticou a ausência desta explicação na legenda do vídeo.

Na sexta-feira, Catarina Martins esteve junto ao Tejo, com o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Abrantes. No Twitter da coordenadora do Bloco de Esquerda, foi partilhado um vídeo em que esta surge a abraçar "Maria", que "toda a vida foi pescadora no rio Tejo". "Comoveu-se no encontro de hoje, num Tejo onde cada vez há menos peixes. E as saudades de um abraço...", adianta a legenda.