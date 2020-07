Número de infetados com Covid-19 em lar de Alcabideche dispara para 50

O número de infetados com o novo coronavírus no surto detetado no lar de lar de São Vicente, do centro paroquial de Alcabideche (Cascais), subiu para 50 esta quinta-feira. A Os infetados são 45 utentes e 5 funcionários. A informação foi confirmada ao Correio da Manhã por fonte da Câmara Municipal de Cascais.

No total, este lar tem 71 utentes e 56 funcionários, sendo que todos foram sujeitos a testes. Sabe o CM que 25 utentes deram negativo e 1 inconclusivo.



O laboratório responsável pelos testes terá fornecido as zaragatoas e foram os próprios meios e funcionários do lar a fazerem os testes aos utentes.



Todos os utentes do lar já foram testados, sendo que os funcionários da instituição ainda estão a ser sujeitos a testagem.