Número de crianças que morrem afogadas continua a diminuir

Há cada vez menos crianças e adolescentes a morrer por afogamento em Portugal. Em 2018 morreram sete pessoas, o número mais baixo desde que em 2013 morreram cinco. Entre 2002 e 2004 morriam em média 27 menores por ano devido a afogamentos. No total, entre 2002 e 2018 morreram 254 afogamentos mortais entre menores em Portugal, enquanto 593 precisaram de internamento.Os dados da Associação Para a Promoção da Segurança Infantil (APSI) revelam que o número médio de afogamentos tem vindo a diminuir nos últimos anos. A média entre 2005 e 2010 era de 16,5 mortes por afogamento por ano. Já entre 2011 e 2018 essa média baixou para os 9,3. Já os internamentos diminuíram de 39,5/ano para 26,3/ano. Comparando o primeiro ano registado (2002) e o último (2018), nota-se que houve uma redução na ordem dos 75% no número de mortes e de 85,7% nos internamentos.O estudo mostra ainda que o maior número de mortes ocorre na faixa que vai entre os 15 e os 19 anos e o maior número de internamentos está nas crianças que têm entre 0 e 4 anos. Os mais novos são também a faixa etária onde se verificam mais afogamentos (incluindo os não letais).O estudo mostra ainda que maior parte dos afogamentos (pelo menos 65%) aconteceu entre os rapazes e que os meses monde se detetam mais casos de afogamento são, por ordem, julho (26%), agosto (20%) e junho (14%).Os dados recolhidos pela APSI através de notícias na imprensa revelam ainda que as crianças mais novas são mais propícias a afogarem-se em piscinas e tanques, enquanto os mais velhos tendem a afogar-se mais em rios, ribeiras e praias.