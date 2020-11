Chama-se Tomás, mas sempre foi conhecido no mundo dos cibernautas como Zambrius. Foi preso pela primeira vez aos 16 anos e alvo de medidas cautelares (devido à sua idade) no âmbito da operação Caretos. Voltou a ser apanhado nos últimos dias de abril após um ataque à Altice. E na análise aos milhares de ficheiros apreendidos, a PJ descobriu que o Benfica voltou a ser um alvo do pirata informático. Mais uma vez os segredos dos encarnados foram ‘violados’, mas Zambrius já não está em prisão preventiva. Foi o próprio Ministério Público que pediu que passasse para prisão domiciliária.

