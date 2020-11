António Costa anunciou a 31 de outubro que as medidas mais restritivas que se aplicavam nos concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira seriam estendidas a outros 118 municípios. O critério passava pelos territórios onde se registassem mais de 240 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.





Por revelar ficou, no entanto, a data que serviu de base para a elaboração desta lista de 121 concelhos. Fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro revelou ao Negócios que a lista teve por base os dados reportados no período entre 16 e 29 de outubro. Já como será feita a atualização, a mesma fonte não soube esclarecer, indicando que será com base "nos dias imediatamente anteriores à próxima resolução do Conselho de Ministros". As medidas aplicadas a estes 121 concelhos vigoram até às 23:59 de 15 de novembro.

