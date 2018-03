As autoridades detiveram um homem de 32 anos pela morte de uma mulher em Aldeia Nova do Cabo, Fundão. A jovem de 29 anos foi vítima de mais de duas dezenas de facadas em casa e foi o filho de cinco anos que alertou as autoridades, através do 112.Segundo o Jornal de Notícias, o homem começou por ser ouvido na qualidade de testemunha, devido à relação que mantinha com a vítima, mas durante o interrogatório acabou por confessar o crime. A mesma fonte adianta que o crime aconteceu depois de uma discussão causa por ciúmes da vítima: o homem teria várias amantes em simultâneo. A jovem que faleceu era mãe de três filhos e estava divorciada desde Janeiro, altura em que começou a relação com o autor confesso do crime.O crime, revelou ainda o JN, terá acontecido na madrugada de sexta-feira para sábado e a criança encontrou a mãe inconsciente e envolta em sangue. Os vizinhos não deram por qualquer movimentação suspeita durante as horas do crime.