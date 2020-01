Mulher envolvida em acidente detida com 3,51 gramas/litro de álcool no sangue

Uma mulher de 35 anos envolvida num acidente em Darque, Viana do Castelo, acusou uma taxa de 3,51 g/l de álcool no sangue, valor seis vezes acima do que é permitido por lei.Segundo o Jornal de Notícias , a condutora embateu na traseira de uma viatura cerca das 16h00 do passado sábado. Foi quando foi submetida ao teste do balão, em virtude do acidente de que resultaram apenas danos materiais, que foi detetado o valor.A mulher foi presente a tribunal esta segunda-feira.