MP confessa incapacidade para tratar megaprocessos

A Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa admite não ter recursos suficientes para julgar os casos criminais e da área de família que lhe chegam. No relatório anual referente ao ano de 2019 escreve que as solicitações que recebe são "de especial tecnicidade e de volume processual desmesurado, sem que lhe corresponda o número normal de magistrados do Ministério Público (MP), tendência que se vem acentuando desde setembro de 2014".

A PGDL queixa-se ainda da "forte centralização" de outros processos que necessitam de particular atenção, como os crimes referentes a cargos políticos, os crimes de instituições financeiras como o BES, o BPP, ou o BPN, além de toda a criminalidade referente ao mundo do futebol.

Segundo a procuradoria-geral da capital portuguesa, recaem ainda sobre si os casos relativos a processos comerciais e cíveis, que exigem "uma grande especialização dos magistrados" devido à "complexidade, magnitude e quantidade de informação para analisar" que é subjacente a estes casos.

O relatório destaca o número de magistrados adjudicados ao "caso universo BES" que tem repercussões na área cível e do comércio.

O Ministério Público avisa ainda para a tendência do aumento da complexidade das questões jurídicas, sendo cada vez mais comuns os casos de "criminalidade altamente organizada e de dimensão internacional" e que acarretam consigo um " elevado número de arguidos presos preventivamente ou em cumprimento de pena".

O relatório relembra que o Tribunal da Relação de Lisboa é também aquele onde são tratados alguns dos maiores megaprocessos e os casos que resultam das contraordenações financeiras nos processos originados pela atividade supervisora da CMVM e pelo Banco de Portugal e "cuja tecnicidade e complexidade transcendem o normal conhecimento do magistrado exigindo estudo e tempo de análise dos autos".

E na senda destes processos de particular complexidade são ainda referidos aqueles que envolvem crimes financeiros nos quais são atores as instituições bancárias como o BPP, o BPN, ou o Universo BES que têm ainda a particularidade de serem de "grande envergadura económica", envolvendo crimes de burla, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

As conclusões deste relatório são claras: "a capacidade de resposta do MP está extremamente condicionada pela carência de magistrados, que tende a agravar-se – sem horizonte de resolução no decurso do corrente ano – a que se associa, igualmente, a falta de oficiais de justiça", sendo que essas dificuldades têm sido colmatadas com o recurso a mecanismos de alocação temporária de recursos.

As limitações informáticas

O Ministério Público sente não ter recursos próprios suficientes para lidar com o aumento dos crimes de natureza financeira, contabilística e informática, tendo de recorrer a assessorias técnicas dessas mesmas áreas.

Um dos pedidos feitos neste relatório é que seja aumentada a capacidade de recorrer a estas assessorias, para que as mesmas "consigam agilizar a realização de perícias informáticas expeditas a pequenas quantidades de informação, por forma reduzir o tempo de espera na concretização de perícias mais simples, cujo longo prazo de demora atual se afigura incompatível com a necessária celeridade processual".

Mas a PGDL explica ainda que há uma preocupação com o crescimento do cibercrime associado às formas de corrupção e que o MP não pode nem "prescindir da necessária realização de obtenção de prova digital" nem da "realização de perícias informáticas céleres". Mas a realidade atual é que estas perícias demoram anos, sendo necessário encontrar "formas de encurtar os prazos da realização" das mesmas.

O desgaste do Juízo Central de Lisboa

O relatório anual referente a 2019 lembra que ao Juízo Central de Lisboa são distribuídos os processos oriundos do DCIAP e secções especializadas dos DIAP e que é lá que estão concentrados grande parte dos processos classificados como de especial complexidade.

A PGDL explica que para lidar com estes casos os magistrados precisam de uma particular preparação - até porque do outro lado estão casos de criminalidade muito sofisticadas e "melhor assessoradas" - e que essa necessidade não condiz com a "progressiva redução de quadros que se vem verificando desde 2014".

Um dos principais casos a cargo da Procuradoria do Juízo do Comércio de Lisboa está o processo de liquidação judicial do BES.

É elencada a dimensão do processo, referindo que o processo total tem mais de 600 volumes, entre o processo principal (41 volumes), o apenso da reclamação de créditos (254), o Incidente de Qualificação da Insolvência (124) e o Incidente de Impugnação de Resolução (116).