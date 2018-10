Treze pessoas morreram e outras 49 ficaram feridas após a queda de uma árvore, em Agosto de 2017, durante a celebração das festas de Nossa Senhora do Monte, no Funchal. Paulo Cafôfo, presidente da autarquia, não irá a julgamento.

A vereadora da Câmara do Funchal Idalina Perestrelo, responsável pelo pelouro do Ambiente Urbano, Espaços Verdes e Espaços Públicos, e Francisco Andrade, chefe da Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos, foram acusados de 13 crimes de homicídio negligente e de 24 crimes de ofensas à integridade física por negligência. Em causa, está a queda de uma árvore, em Agosto de 2017, durante a celebração das festas de Nossa Senhora do Monte, no Funchal, Madeira.



De acordo com a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), através de uma nota publicada no site, "os arguidos tinham o dever, no exercício das suas funções (e dos serviços que tutelavam), de zelar pela manutenção e pelo cuidado dos jardins e árvores do espaço público do Funchal".



"O Ministério Público requereu o julgamento em tribunal colectivo de dois arguidos, pela prática de treze crimes de homicídio negligente e de vinte e quatro crimes de ofensas à integridade física por negligência", concretiza a nota. Já Paulo Cafôfo, presidente da autarquia, constituído arguido durante a fase de inquérito, não irá a julgamento por "insuficiência da prova indiciária".



A investigação está relacionada com a queda de uma árvore (um carvalho-alvarinho), ocorrida no dia 15.08.2017, cerca das 12:00, no Largo da Fonte, freguesia do Monte, no Funchal, por ocasião das festas de Nossa Senhora do Monte, tendo sido atingidas várias pessoas, provocando a morte de 13 e causando ferimentos a mais de meia centena.



Durante a investigação, conta a PGDL, ficou suficientemente indiciado que o carvalho em causa (de 148 anos de idade, 29,8 metros de altura e um peso total estimado de 10,4 toneladas) apresentava uma arquitectura desequilibrada, pernadas com sinais de doença e cogumelos no colo indicadores de se encontrar atacado de podridões, tendo partido pela raiz".