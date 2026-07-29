Mosteiro São Bento da Vitória reabre após obras de quase 5 milhões de euros

O Mosteiro de São Bento da Vitória era um antigo mosteiro beneditino e está inserido no bairro histórico do Porto com classificação de Património Mundial da UNESCO.

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O Mosteiro de São Bento da Vitória, no Porto, que é monumento nacional, reabre a 1 de outubro, após dez meses de obras de requalificação, num investimento de quase cinco milhões de euros do PRR Cultura, anunciou esta quarta-feira fonte institucional.



Mosteiro São Bento da Vitória TNSJ

Em conferência de imprensa, para apresentar a programação da temporada de setembro de 2026 a julho de 2027, do Teatro Nacional de São João (TNSJ), o presidente do Conselho de Administração do TNSJ, Pedro Sobrado, anunciou que a obra de requalificação e de valorização das alas nascente e sul do Mosteiro de São Bento da Vitória, que faz parte do universo do teatro, terminam a 31 de agosto e que o espaço cultural reabre ao público a 1 de outubro, com um concerto inserido no ciclo de Musical-Mente.

O Mosteiro de São Bento da Vitória era um antigo mosteiro beneditino e está inserido no bairro histórico do Porto com classificação de Património Mundial da UNESCO.

A obra de requalificação começou a 2 de dezembro de 2025 e envolveu um financiamento de quatro milhões e 850 mil euros, ou seja, perto de cinco milhões de euros, ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) da Cultura.

"São quase cinco milhões de euros do PRR Cultura (...) Esta intervenção acaba por ser a mais significativa intervenção do PRR Cultura na cidade do Porto e na região norte. E não é uma obra de manutenção ou mesmo de manutenção musculada. É uma obra que representa uma viragem infraestrutural no Mosteiro (...). Há um antes e um depois desta intervenção (...). O Mosteiro deixará de ser um 'patinho feio' do património edificado gerido pelo [Teatro] São João e arrisca-se a ser, precisamente, o equipamento mais apetecível, não apenas para as equipas de trabalho que fazem o São João, mas também para artistas, companhias, estruturas de criação. O mosteiro vai recuperar dignidade patrimonial. E vai oferecer condições de conforto, acessibilidade e trabalho radicalmente superiores", declarou Pedro Sobrado.

As obras de requalificação passaram a incluir, em julho, uma empreitada de 400 mil euros na antiga sala de tribunal militar do Mosteiro que está a ser "convertida numa 'black box' [caixa preta], para cerca de 60 lugares, com bancada retrátil, devidamente equipada e apetrechada", adiantou, referindo que as obras vão terminar também a 31 de agosto, paralelamente com as obras globais do Mosteiro.

"É uma bênção e uma maldição. O São João passará a ter um novo espaço de exibição de espetáculos. A sala do Tribunal está a ser convertida numa 'black box' para cerca de 60 pessoas, com bancada retrátil, devidamente equipada e apetrechada. Não vai ser preciso fazer adaptações para que a sala funcione. Portanto, não é só a eficiência, o conforto, a acessibilidade. A vocação cultural do Mosteiro [de São Bento da Vitória] é ampliada e sai reforçada com esta intervenção".

A intervenção estava inicialmente prevista em 2022 para um mínimo de 18 meses, idealmente, mas foi feita em menos de 10 meses "graças à muito boa articulação entre o dono de obra, que é o São João, as equipas do São João, empreiteiros, subempreiteiros, projetistas, fiscal de obra, e uma parcelinha de sorte. Como dizia Bertolt Brecht, 'quando a sorte me faltar, estou perdido', e a sorte não nos faltou também neste processo. Portanto, vai ser possível cumprir os prazos, essa espada de Dâmocles, que são os prazos para agir", disse Sobrado.

A 3 de outubro, arranca um programa de performances intitulado "My Center is Not in the Solar System", com direção artística de Celina Brás e curadoria de Alexandra Balona, abrindo o Mosteiro a novas disciplinas culturais.

Nesse mesmo dia, vai ser inaugurada uma versão revista e atualizada da exposição de cenografias, rebatizada de "Nove Quartos de Cena", evocando o lugar de memória que é aquele monumento histórico.

Em 2027, o Mosteiro de São Bento da Vitória acolhe a 9 de janeiro o concerto de piano "a mind in the heart", de Ivan Vukosavljevic, com interpretação de Joana Gama.

De 19 a 25 de abril, acontece uma semana dedicada a jovens compositores, com coordenação do compositor Luís Tinoco, Prémio Pessoa 2024, e entre 9 de junho e 17 de julho, a renovada Sala do Tribunal do Mosteiro, a tal 'black box', passa a acolher as apresentações d'As Escolas Artísticas no TNSJ.

A obra de requalificação do Mosteiro de São Bento da Vitória foi "predominantemente de eficiência energética" e é uma espécie de "indemnização histórica", porque o TNSJ, inicialmente, tinha sido excluído do PPR Cultura nos idos de 2021, acrescentou Pedro Sobrado.