Estação de metro do Cais do Sodré, em Lisboa, fechada entre 8 e 26 de agosto

Durante esses dias, a circulação na linha Verde vai ser feita entre Telheiras e Baixa-Chiado, nos dois sentidos.

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A estação Cais do Sodré, na linha Verde do metro de Lisboa, vai estar encerrada entre 8 e 26 de agosto devido aos trabalhos de construção da futura linha Circular, anunciou esta quarta-feira a empresa em comunicado.



Estação do Cais do Sodré João Santos

"Este encerramento é necessário para a realização de trabalhos de sinalização ferroviária, integrados na preparação e modernização da rede" para a futura linha Circular", indicou o Metropolitano de Lisboa.

Durante esses dias, a circulação na linha Verde vai ser feita entre Telheiras e Baixa-Chiado, nos dois sentidos, acrescentou.

A empresa referiu ainda que, como alternativa de transporte, os clientes poderão utilizar a estação Terreiro do Paço, na linha Azul, ou recorrer à Carris.

O metro especificou que, na Carris, as alternativas são as carreiras 760 e 208 (madrugada), entre Martim Moniz e Cais do Sodré; 728, 735, 781, 782, 206 (madrugada) e 210 (madrugada) entre Praça do Comércio/Terreiro do Paço e Cais do Sodré; 15E, 25E e 774 (noturno e fins de semana) entre Praça da Figueira e Cais do Sodré/Corpo Santo; 732, 736 (noturno) e 207 (madrugada) entre Rossio e Cais do Sodré; e 758 entre Chiado e Cais do Sodré.

Segundo a empresa, a linha Circular "entrará em funcionamento no primeiro trimestre de 2027" e vai ligar o Rato ao Cais do Sodré, acrescentando mais de dois quilómetros à atual rede e duas novas estações: Estrela e Santos.

O projeto permitirá unir as atuais linhas Amarela e Verde, criando um novo anel circular no centro de Lisboa.

O metro de Lisboa frisou que a nova linha vai facilitar a "ligação entre o transporte ferroviário da Linha de Cascais e o transporte fluvial, no Cais do Sodré, e o eixo central da cidade, com acesso às ligações ferroviárias urbanas de Sintra, Azambuja e Setúbal, bem como aos serviços regionais em Entrecampos, através de uma ligação direta em metro e sem necessidade de transbordo entre linhas".

De acordo com a empresa, este investimento vai permitir aumentar a utilização do transporte público, reduzir a dependência do transporte individual e alcançar ganhos ambientais significativos.

A estação do Cais do Sodré reabrirá no dia 27 de agosto.