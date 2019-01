Morreu Rúben Ribeiro, o adolescente de Guimarães com síndrome raro

Em dezembro de 2018, Rúben sofreu uma paragem cardiorespiratória e encontrava-se em coma no Hospital da Senhora da Oliveira, até à madrugada desta quarta-feira, momento em que morreu.



O síndrome de Mowat Wilson caracteriza-se pelo desenvolvimento tardio e pela debilidade inteletual. Para além disso, Rúben teve de lidar com debilidades intestinais, epilepsia, atrofio do cérebro e constipação crónica, bem como insuficiência cardíaca, esclerose na coluna e hidropsia muscular, o que lhe causa sempre muito sofrimento.



O corpo encontra-se a ser velado na Igreja Nossa da Conceição e o funeral realiza-se amanhã, às 15h30, no cemitério de Fermentões.

Rúben Ribeiro, o menino que sofria síndrome de Mowat Wilson, morreu na madrugada desta quarta-feira, aos 16 anos, em Guimarães Rúben lutou contra as consequências da doença rara em Portugal e ficou conhecido através da claque White Angels, no âmbito do projeto solidário do Vitória Sport Club, que se voluntariou para restaurar a casa onde a criança morava com a mãe e irmã, atribuindo-lhe também uma cadeira de rodas (o que permitiu melhor qualidade de vida para o menor).