Morreu um dos primeiros homens em Portugal a saber pegar numa guitarra eléctrica. A vida de Filipe Mendes, também conhecido por Phil Mendrix (em referência ao lendário Jimmy Hendrix), confunde-se com a história do rock em Portugal, a arrancar nos Chinchilas - que começaram em grupos de baile de ié-ié, só para depois os matar com a inovação da guitarra rock e psicadelismo - e a acabar com Manuel João Vieira nos Ena Pá 2000 e os Irmãos Catita.



Tudo começou com 14 anos, em Moçambique, quando o avô lhe ofereceu a primeira viola. Tal como conta no podcast "A Beleza das Pequenas Coisas", Mendes agarrou-se ao instrumento "dia e noite": "Não sei como é que os dedos aguentavam."



Não precisou de muitos anos para a primeira banda que marcou o seu percurso: Aos 16 anos, formou os Chinchilas, em homenagem aos The Animals, com Vítor Mamede, José Machado e Mário Piçarra. Em plena ditadura, o grupo juntou aos concursos de ié-ié, género popularizado em Portugal por bandas como os Ekos, os Sheiks (Paulo de Carvalho) e os Babies (José Cid). Contudo, não era aquele o som que viria a distinguir a banda: "Os amplificadores eram fortes, mas os gritos das miúdas eram mais fortes", conta, referindo-se a míticos concursos ié-ié no Monumental.



Quando Mendrix trocou os bailes ié-ié pela distorção

Mendrix viria a mudar a música portuguesa depois de frequentar a Chicago School of Music, em pleno Summer of Love e revolução hippie. A distorção dos Cream e de Hendrix entraram na órbitra musical de Mendes, que voltou pronto para trazer o psicadelismo e o rock para a música que fazia em Portugal. O resultado? Em 1968, o êxito "Calmas são as imagens" e, em 1969, um single com as canções "Urso Ki" e "Ring Stone Eyes". Em '71, sobe ao palco do mítico Vilar de Mouros.



"As minhas influências foram os Beatles e os Stones e mais tarde os Cream e o Jimi Hendrix", revelou Filipe Mendes, citado pela Blitz.



Já longe do ié-ié dos anos 60, Mendrix aumenta a distorção com os Heavy Band e, mais tarde, já depois do 25 de Abril, os Roxigénio. Em pleno Verão quente, ao lado de Zé Castro e António Garcez, os acordes de Filipe Mendes já rasgavam como os de um power trio norte-americano. "Depois do 25 de Abril, o Roxigénio surgiu a cantar inglês, houve alguém que nos chamou imperialistas, o país estava muito quente, cansado da ditadura, tudo que estava associado a estrangeirismos era mal visto", contou Filipe na RTP2.



"Estamos adiantados 20 anos em relação ao Rui Veloso"



Contudo, o mal estava feito: Phil Mendrix já estava a abrir o caminho para o rock 'n roll português, ao lado de Paulo Gonzo em Go Graal Blues Band ou os irmãos Castro dos Petrus Castrus. "Estamos adiantados 20 anos em relação a Rui Veloso", dizia em entrevista o vocalista dos Roxigénio, gozando com o facto de intitularem Rui Veloso como "o pai do rock português".



Dos anos 90 até aos dias de hoje, Phil Mendrix era professor de guitarra, homem dos "mil e um" projectos e um artista irreverente. Esteve sempre presente nos Ena Pá 2000 e os Irmãos Catita, ao lado de Manuel João Vieira, e ainda chegou a reformular os Roxigénio e a ter o Phil Mendrix Band. Na vida de Mendrix, foi a guitarra que falou sempre mais alto - e vai deixar saudades.