Morreu Norberto Pires, ex-presidente da CCDR do Centro

Norberto Pires, que passou a achar os partidos "sítios de maus costumes" depois de ter militado no PSD, morreu, esta terça-feira, num acidente de viação ocorrido entre Mealhada e Coimbra, em cuja Universidade era membro do Conselho Geral.



Joaquim Norberto Pires Silva, 55 anos de idade, especializado em robótica, era uma pessoa irrequieta e ‘fora da caixa’.



Professor universitário, presidiu, durante escassos meses, à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), de onde saiu em rota de colisão com membros do primeiro Governo de Pedro Passos Coelho. Liderou, ainda, a sociedade Coimbra iParque (Parque de Inovação em Ciência, Tecnologia e Saúde) e a Sociedade Portuguesa de Robótica e candidatou-se, em 2013, à presidência da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, pelo PSD, partido de que se desvinculou volvido pouco tempo.