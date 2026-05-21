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Montenegro reafirma importância das parcerias público-privadas na saúde para dar resposta ao cidadãos

Lusa 21 de maio de 2026 às 19:26
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Na inauguração do Hospital CUF Leiria, Luís Montenegro afirmou que o Governo não irá hesitar na adoção neste modelo "onde se comprovar que a gestão é mais eficaz".

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, reafirmou esta quinta-feira, em Leiria, a importância das parcerias público-privadas na saúde, para responder da melhor forma ao cidadão e garantir uma "maior otimização de recursos".

Luís Montenegro esteve presente na inauguração do Hospital CUF Leiria.
Luís Montenegro esteve presente na inauguração do Hospital CUF Leiria. ANTÓNIO COTRIM/LUSA

"Estamos no país, de uma forma global, a caminhar para aprofundar a análise e a fundamentação jurídica que possa habilitar o nosso Serviço Nacional de Saúde a ter mais parcerias público-privadas", afirmou o governante, na inauguração do Hospital CUF Leiria.

Luís Montenegro sublinhou que "não é nenhuma imposição do ponto de vista ideológico", mas resulta da "avaliação de quando, onde e de que forma é que estas parcerias podem resultar em maior otimização de recursos".

"Onde se comprovar que a gestão neste modelo é mais eficaz, não hesitaremos em tomar a decisão. Este grupo sabe bem o que isso é", acrescentou, referindo-se ao Grupo José de Mello, que detém a CUF.

O chefe do executivo disse ainda que o programa de transformação do Governo conta com todos e olha "para o Serviço Nacional de Saúde, reforçando a sua capacidade para ter mais profissionais e com maior incentivo do ponto de vista da progressão das carreiras e dos resultados a obter".

Além disso, disse que com "esta interação com o setor privado" pretende que a parceria "continue a resultar para o cidadão e para o Estado".

Para Luís Montenegro, o "mais importante é mesmo resolver o problema do cidadão, não é resolver os problemas das divergências, muito menos ideológicas" e as parcerias público-privadas podem funcionar de uma forma "transparente, eficiente" e sem "perder a centralidade daquilo que é o trabalho de todos, do setor público, do setor privado e do setor social".

"O mais importante é que a pessoa não deixe de ter a resposta que precisa, no momento em que precisa, para poder ultrapassar a dificuldade com que se depara", reforçou o chefe do executivo.

O Hospital CUF Leiria representa um investimento de 65 milhões de euros e trará um "reforço relevante da cidade de resposta em saúde na região de Leiria", refere uma nota de imprensa.

Com mais de 12 mil metros quadrados e mais de 300 postos de trabalho criados, a unidade de saúde disponibiliza mais de 30 especialidades médicas e técnicas, integrando ambulatório (consultas, análises clínicas e exames), bloco operatório com três salas, internamento, unidade de cuidados intermédios, atendimento não programado, hospital de dia médico e oncológico e meios complementares de diagnóstico.

Segundo a nota de imprensa, a unidade destaca-se pela "introdução do primeiro robot cirúrgico ortopédico da região, bem como pela disponibilização de equipamentos diferenciados nas áreas da neurocirurgia e cirurgia complexa, incluindo microscópio híbrido 3D e sistemas de neuronavegação para patologias do crânio e da colina.

A unidade informa ainda que o hospital dispõe de "equipamentos de última geração , incluindo ressonância magnética, TAC e mamografia".

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