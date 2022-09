Montenegro em namoro com o Chega?

Miranda Sarmento fez apelo ao voto em candidato do Chega à mesa da Assembleia da República e causou mal-estar na bancada. André Ventura diz que relações com PSD “estão muito mornas”. Mas qual é a estratégia de Montenegro?

As ondas de choque do apelo, feito por escrito, ao voto no candidato do Chega à vice-presidência da Assembleia da República ainda se fazem sentir na bancada do PSD. Há desconforto entre deputados que não seguiram a indicação e uma questão que paira no ar: haverá uma aproximação de Luís Montenegro ao partido de André Ventura?



Montenegro quer trazer Chega para o sistema