José Eduardo Moniz lançou um abaixo-assinado online para limitar a carga de trabalhos de casa que as crianças, entre os seis e os 16 anos, são obrigadas a fazer.

"Acho importante a iniciativa ,tomada agora em Espanha, visando a limitação da carga dos trabalhos que os alunos, entre os 6 e os 16 anos, levam para casa como obrigações escolares", explica o jornalista na sua página de Facebook, adiantando que vai falar do assunto "de forma mais detalhada" no programa que conduz e que irá para o ar na TVI esta sexta-feira à noite.

Para Moniz, "os tempos livres, o seu bom aproveitamento e uma conjugação ajustada entre obrigações de aprendizagem e espaços para lazer constituem factor determinante para um equilibrado crescimento intelectual e físico das crianças", pelo que se exige "uma reflexão sobre o papel da escola, à luz das evoluções que as sociedades modernas vêm registando e dos desafios que se colocam às novas gerações em contextos cada vez mais concorrenciais, que abalam estruturas familiares e o equilíbrio psicológico dos mais jovens".

O que o jornalista pede à Assembleia da República é que legisle "em benefício dos portugueses mais novos, em particular, dos que frequentam os primeiro e segundo ciclos", numa petição que defende que "a brincadeira e os jogos fazem parte não só atividade quotidiana [das crianças], como são elemento central para o seu desenvolvimento e processo de socialização".

"Como tal, a escola (pública ou privada) deve fazer com que se cumpra esse "direito ao ócio e ao desporto", tendo por dever organizar as atividades de aprendizagem de forma a que não ponham em causa esse direito dos alunos à participação na vida social e familiar", lê-se no texto online, que propõe que os trabalhos de casa sejam regulados "por lei".



Em Espanha foi aprovada pelo Governo da Comunidade de Valência uma lei dos Direitos e Garantias para Crianças e Adolescentes que estipula que as crianças entre os seis e os 16 anos façam a maioria das atividades de aprendizagem dentro do horário escolar naquela região espanhola e entrou em vigor esta semana. As escolas não são, contudo, obrigadas a seguir esta norma.

Veja aqui a petição: