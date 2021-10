Ministro da Saúde brasileiro dá conferência na FMUL e foge a protesto dos estudantes

"Monstro", "genocida", "assassino, 600 mil mortes". Estas são algumas entre as dezenas de reações no Youtube a uma conferência do ministro da saúde do Brasil na Faculdade de Medicina de Lisboa. É "o palco para monstro", escreveu Nelza Oliveira. "Que vergonha Portugal!!!! uma universidade convidar esse bandido", resumiu no chat do Youtube, Adriana Cavalcante.



Estes e outros comentários semelhantes anteciparam e acompanharam os 32 minutos de conferência de Marcelo Queiroga, na manhã desta terça-feira, 26 de outubro, na Faculdade de Medicina de Lisboa (FMUL). No final, o diretor desta instituição portuguesa, Fausto Pinto, sublinhou que, como esta era "uma conferência, portanto não há questões". O chat também ficou desativado no fim da conferência e sem acesso aos comentários anteriores.



A finta aos manifetsantes

O governante, que tem gerido a crise sanitária da Covid-19 desde maio último, foi convidado para uma conferência sobre "As ações do Brasil no enfrentamento da Covid". Mas este evento, dias após as conclusões do senado brasileiro que indiciou o governo de Bolsonaro, por responsabilidade nas 600 mil mortes de brasileiros e ao próprio presidente pela a prática de crimes contra a Humanidade, gerou críticas entre os alunos e um abaixo-assinado que foi entregue à direção da faculdade.