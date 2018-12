Ana Paula Vitorino anunciou a contratação imediata de 56 trabalhadores, pondo fim à paralisação total do Porto de Setúbal que se iniciou no dia 5 de Novembro.

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, confirmou esta sexta-feira a contratação imediata de 56 trabalhadores no Porto de Setúbal, assim como a contratação a curto prazo de mais dez trabalhadores.

"É um dia extremamente importante para o Porto de Setúbal e naturalmente para a economia portuguesa, mas acima de tudo para todos os trabalhadores do Porto de Setúbal", afirmou Ana Paula Vitorino, após o acordo assinado entre Governo e trabalhadores portuários, pondo fim à greve de horas extraordinárias que provocou a paralisação total do Porto de Setúbal desde o dia 5 de Novembro.

Esta foi a solução encontrada entre Governo e estivadores para salvar os cerca de 21 mil carros da Autoeuropa que aguardam escoamento, depois da ameaça, anunciada esta quinta-feira, de paragem forçada na fábrica de Palmela.

Ana Paula Vitorino indicou que nunca foi discutida a requisição civil para travar a greve dos trabalhadores e garantiu que a negociação não foi feita "sob pressão", acrescentando ainda que "todos os dias foram conseguidas pequenas conquistas". "Tudo é para ser resolvido tão depressa quanto possível e tão devagar quão necessário", afirmou.



Esta quinta-feira, também o Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística (SEAL) e os operadores portuários haviam confirmado o regresso ao trabalho dos estivadores do Porto de Setúbal.



Segundo o presidente do SEAL, António Mariano, o acordo para o porto de Setúbal prevê ainda a negociação e a aprovação de um Contrato Coletivo de Trabalho no prazo de 75 dias a partir da data de assinatura do acordo, o que deverá acontecer ainda hoje no Ministério do Mar.



"Queremos deixar uma palavra de apreço à equipa de mediação pelo trabalho realizado, que foi importante para chegarmos a este acordo que significa o fim da precariedade no porto de Setúbal, e que também abre caminho à resolução dos problemas noutros portos nacionais", disse.



Um confronto que durou 40 dias

Os estivadores precários, que representam mais de 90% da mão-de-obra disponível no porto de Setúbal, recusavam apresentar-se ao trabalho desde o dia 5 de Novembro como forma de pressão para que lhes seja reconhecido o direito a um contrato de trabalho.

A recusa destes trabalhadores em se apresentarem ao trabalho, o que tecnicamente nem pode ser considerada como uma greve, porque não têm qualquer relação contratual com as empresas do porto de Setúbal, já inviabilizou a exportação de mais de 20 mil viaturas produzidas pela Autoeuropa.

Devido à paralisação do porto de Setúbal, a Autoeuropa tem milhares de viaturas parqueadas na Base Aérea do Montijo, no âmbito de um acordo entre a Autoeuropa e a Força Aérea Portuguesa.

No passado sábado, em entrevista à Antena 1/Jornal de Negócios, a ministra do Mar disse que já existia um acordo entre sindicato e empresas privadas do porto de Setúbal "para aumentar substancialmente o número de pessoas" efetivas, adiantando que a próxima reunião seria "para fechar um acordo".

Na ocasião, Ana Paula Vitorino considerou "excessivo e incompreensível" o número de trabalhadores eventuais no porto de Setúbal.

"Aquilo que se passa a nível nacional, que é muito semelhante aos indicadores que existem a nível internacional, é que existem dois terços de efectivos e um terço de trabalhadores eventuais para fazer face aos picos", disse a ministra.

"No entanto, em Setúbal existe uma situação que é ao contrário, em vez de haver dois terços de efectivos existem dois terços de trabalhadores eventuais, o que é de facto excessivo e incompreensível", apontou Ana Paula Vitorino.



Com Lusa