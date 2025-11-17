Ministra da Saúde diz que não há falta de vacinas para a gripe

Ana Paula Martins adiantou que a vacinação está a ser feita "a uma velocidade bastante grande e em grande escala, querendo atingir os níveis de 85% do ano passado".

A ministra da Saúde garantiu esta segunda-feira que não há falta de vacinas para a gripe em Portugal, mas admitiu que possam existir Centros de Saúde com 'stocks' reduzidos devido à vacinação "feita em grande escala".



Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, garante que não faltam vacinas contra a gripe em Portugal Lusa

"Nós temos vacinas que cheguem para as pessoas que têm que se vacinar e sobretudo, para aqueles que mais nos preocupam, que têm mais risco, que são os mais seniores, nomeadamente acima dos 85 anos", disse Ana Paula Martins, em Portimão.

Em declarações aos jornalistas à margem de uma visita ao Hospital de Portimão, a governante assegurou que "haverá porventura" centros de saúde que estejam a finalizar o 'stock', realçando que noutros "podem existir excedente de vacinas", levando a que seja feita uma redistribuição das vacinas pelas unidades de Saúde.

Ana Paula Martins adiantou que a vacinação está a ser feita "a uma velocidade bastante grande e em grande escala, querendo atingir os níveis de 85% do ano passado, sendo natural que em alguns Centros de Saúde possam estar "de facto em 'stocks' reduzidos".

"Não tenho informação ao detalhe de ULS (Unidade Local de Saúde) a ULS, mas o senhor diretor executivo acompanha essa situação juntamente com a Direção-Geral de Saúde e nós garantiremos que não faltam vacinas", apontou.

Para a titular da pasta da Saúde "não está em causa" que um cidadão queira levar a vacina ou precisar de a levar e de não a ter neste momento: "Isso está absolutamente fora de causa".

Ana Paula Martins iniciou esta segunda-feira um périplo pelas Unidades Locais de Saúde de todo o país, no âmbito da preparação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para o período de inverno.