De maneira a reduzir o número de alunos sem aulas, o Ministério está a avançar com um "esforço acrescido" nas horas extraordinárias de professores. Ao Público, o ministério liderado por Tiago Brandão Rodrigues admitiu que o objetivo é assegurar os "horários mais pequenos e/ou os que estão a ser colocados a concurso nesta reta final do ano letivo" - aqueles que as escolas apontam como os "mais difíceis de preencher" através de contratação externa.





No entanto, o Governo não adianta informação sobre o número atual de horas extraordinárias concedidas, nem a quantos professores é que foram atribuídas. Segundo o Estatuto da Carreira Docente, indicado pelo jornal, os diretores têm autonomia para atribuir até cinco horas extra semanais por professor. Se ultrapassarem este tempo, tem de ser o Ministério da Educação a autorizar. E essas autorizações têm sido concedidas, "desde que solicitadas pela escola e aceites pelos docentes, sempre que essa é solução para mitigar os efeitos das faltas de docentes para os alunos", explica o ministério.

De acordo com uma página especializada em estatística da Educação consultada pelo Público, a falta de professores sente-se sobretudo nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e nos distritos do Porto e de Braga, sendo mais pronunciada na educação pré-escolar e no 1.º ciclo de escolaridade.

Projeções do Ministério das Finanças referem que, durante os anos da troika, cerca de 30 mil docentes saíram do sistema de ensino e mais de 12 mil professores vão atingir a idade de reforma nos próximos quatro anos, o que reflete o envelhecimento do setor: apenas cerca de 1% dos professores tem menos de 30 anos e quase metade tem 50 anos ou mais.