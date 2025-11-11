Sábado – Pense por si

Ministério alerta para mensagens falsas a pedir pagamentos em nome do SNS

Lusa
Estão a circular, pelo menos, dois tipos de mensagens falsas, ambos com a referência de pagamentos em dívida da urgência.

O Ministério da Saúde alertou hoje para mensagens e 'sites' falsos que se fazem passar pelo Serviço Nacional de Saúde e pedem pagamentos indevidos, pedindo atenção aos cidadãos e recordando que os serviços do SNS são gratuitos.

Ministério da Saúde alerta para mensagens falsas em nome do SNS
Ministério da Saúde alerta para mensagens falsas em nome do SNS MIGUEL A. LOPES/LUSA

"Temos conhecimento de que estão a circular, pelo menos, dois tipos de mensagens falsas, ambos com a referência de pagamentos em dívida da urgência: um com a referência bancária e outro com 'links' de 'sites' fraudulentos", alertam os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

Segundo os SPMS, trata-se de "um esquema fraudulento que refere, de forma indevida, entidades credíveis, como o MIN.SAUDE, o SNS e o SNS 24, com o intuito de induzir os destinatários a fornecerem informações pessoais e bancárias, com o objetivo de obtenção de vantagem financeira".

O Ministério da Saúde apela aos cidadãos para que estejam atentos a 'sites' e mensagens (SMS) falsas, que se fazem passar pelo SNS 24 e pedem pagamentos indevidos.

Lembra que o endereço oficial do 'site' SNS 24 é sns24.gov.pt e salienta que a linha telefónica e o site SNS 24 são serviços públicos gratuitos.

À exceção da utilização da urgência sem referenciação e de algumas consultas de enfermagem, todos os serviços do SNS são gratuitos.

"Nunca clique, nem aceda a 'links' suspeitos. Não faça qualquer pagamento e não introduza quaisquer dados pessoais ou bancários. Em caso de dúvida, contacte o SNS 24 -- 808 24 24 24 (assuntos administrativos)", avisam os SPMS, acrescentando que estão a ser efetuadas diligências junto das entidades competentes.

