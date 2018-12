O professor de Física e Química de Chaves Jorge Teixeira que foi eleito o melhor professor nacional, está entre os 50 finalistas do concurso Global Teacher Prize a nível mundial.O comunicado de imprensa, citado pelo Jornal de Notícias, refere que Jorge Teixeira é professor da disciplina de Física e Química na Escola Secundária Dr. Júlio Martins, em Chaves, formador do Centro de Formação e colaborador do Laboratório de Didáctica de Ciências e Tecnologia da UTAD.Foi o fundador do Clube do Ensino Experimental das Ciências (CEEC), na Escola Secundária Fernão de Magalhães. Este clube pretende conciliar as vias de aprendizagem formal e não formal.

O prémio do concurso mundial, cuja primeira edição aconteceu em 2015, é de 1 milhão de dólares (cerca de 880 mil euros) e será atribuído apenas a um professor.