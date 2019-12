Não bastam "cuidados paliativos" no Serviço Nacional de Saúde (SNS), diz àAna Rita Cavaco, comparando-o a um doente internado. A propósito do relatório do Orçamento de Estado (OE) para 2020, entregue esta segunda-feira (dia 16) pelo executivo socialista, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros reage: "É preciso mais dinheiro, porque 550 milhões são para pagar a dívida [dos hospitais públicos a fornecedores]. Não queremos um SNS para pobrezinhos: cerca de um quarto dos portugueses já tem seguro privado de saúde. "Prevê-se que o OE nesta área aumente 10,4% face a 2019. Mas o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha, ouvido pela, questiona: "Deste aparente reforço de 941 milhões de euros, quantos ficarão cativados e quantos serão para pagar a dívida?".Numa primeira impressão, o dirigente sindical refere que "o investimento em equipamentos, infraestruturas e recursos humanos continuará nos mínimos históricos." Sente-se depecionado com as medidas do OE, porque não foi contemplada a "alteração da grelha salarial" destes profissionais (aspeto também referido, em comunicado, pela Federação Nacional dos Médicos). Prognósticos? "Cada vez mais médicos vão para o estrangeiro e sector privado. Não existe qualquer sinal de esperança para apostarem no SNS", diz o secretário-geral do SIM.A fuga do SNS para o privado – fala-se no meio médico da mais recente, para o hospital CUF Tejo que andará em fase de contratações para formar equipas com melhores condições remuneratórias –, revela-se preocupante para Jorge Roque da Cunha e Ana Rita Cavaco.Cerca de 20 mil inscritos na Ordem dos Enfermeiros (de um total de 75 mil, entre os 26 e 40 anos) estão emigrados, sobretudo em Inglaterra e cada vez mais nos Emirados Árabes. Ana Rita Cavaco aponta que estes movimentos migratórios reflectem a falta de autonomia das administrações hospitalares. E revela dois exemplos, "entre dezenas":"É inaceitável que falte material básico, como luvas; ou que os aparelhos para ressonâncias magnéticas fiquem avariados durante meses, por falta de autorizações para os arranjos."No relatório do OE para 2020, lê-se que é "imperativo robustecer a capacidade de resposta do SNS ao aumento do volume e complexidade da procura por cuidados de saúde." O Governo fala em "novo ciclo". Mas o representante do SIM tem dúvidas: "Seria bom que em vez de declarações de amor ao SNS houvesse atos e orçamento."O Executivo avança números promissores: 8.400 contratações previstas entre 2020 e 2021. "Não especificou quantos por áreas profissionais", critica a bastonária, aproveitando o pretexto para falar da falta de enfermeiros. "Temos 6,7 enfermeiros por 1.000 habitantes. Para colmatar esta carência, precisávamos de contratar três mil enfermeiros por ano – o que custa ao Estado, anualmente, 64 milhões de euros."Ao todo, o SNS conta com 134.700 profissionais de saúde. "A capacidade de resposta é intensificada, especialmente através da contratação prevista", refere o mesmo documento. Sobre os enfermeiros, que representam uma grande fatia do SNS (44 mil), Ana Rita Cavaco não percebe como é que o Governo diz que nos últimos quatro anos ter contratado 4.500. "Terá incluído os contratos de substituição, a maioria de seis meses. Maquilhagem de números."Motivação entre os profissionais de saúde é outra palavra repetida pelo Governo, "dada a intensidade da mão-de-obra do setor." Por agora é difícil concretizá-la. Ana Rita Cavaco justifica pela exaustão: "Um quinto dos enfermeiros já trabalha em quadro de burnout." Jorge Roque da Cunha lamenta que, entre os médicos, o problema seja crescente, ainda que os próprios não reconheçam os primeiros sintomas: "Escondem, por não quererem assumir as fraquezas junto dos colegas e doentes."No quadro das aposentações há um problema adicional. "Estão previstas 1.100 reformas de médicos. Tal como em 2019, infelizmente não serão totalmente substituídos", lamenta Jorge Roque da Cunha. O texto do OE fala em envelhecimento: "Excluindo os internos, a idade média sobre para os 50 anos, a mais elevada de todos os grupos profissionais do SNS." Os enfermeiros da mesma faixa etária deveriam ser dispensados do trabalho nocturno, segundo Ana Rita Cavaco: "Mas não conseguem, porque há uma grande falta de profissionais."Mas nem tudo é negro, a bastonária aplaude a chegada de 800 camas de internamento para cuidados paliativos."O problema é que, sozinhas, não tomam conta dos doentes", ironiza. Logo a seguir, pergunta: "Preciso de saber quantos enfermeiros associados a esta resposta vão ser contratados. E em que condições? Não estou a ver como dez equipas de cuidados paliativos poderão dar resposta a aumento de 800 camas para o efeito."Em jeito de conclusão, Ana Rita Cavaco sugere uma reorganização no SNS. A saber: "Reestruturar o trabalho das várias classes profissionais; acabar com os tarefeiros; investir nos cuidados de saúde primários; centrado nas pessoas e nas suas necessidades em saúde."