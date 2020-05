Médicos da Cruz Vermelha receiam não ter salário em junho

ePaper ou encontre-o nas bancas a 13 de maio de 2020.

Com a quebra financeira e na iminência da compra das ações da Cruz Vermelha Portugal (54.97%) por parte da Santa Casa da Misericórdia, o corpo clínico receia que o hospital não garanta o salário do mês de junho. "Sentimos que Francisco George quer adiar a venda das ações mesmo sabendo que o hospital não garante o pagamento de salários", frisa um dos trabalhadores à, que pediu o anonimato.O presidente da Cruz Vermelha, Francisco George, preferiu não prestar declarações à. Em 2019, o hospital registou o maior prejuízo da sua história: quase quatro milhões de euros, de acordo com o Relatório de Contas da Parpública, holding tutelada pelo Ministério das Finanças que detém 45% do hospital. No mesmo documento, a empresa do Estado alerta para a "total ausência de orientação estratégica" e a "expressiva degradação das condições operacionais com reflexo direto na rentabilidade do negócio".Má gestão, mentiras, despedimentos impulsivos, ameaças de redução de salários de médicos do hospital e negócios duvidosos estão entre as principais críticas feitas por funcionários da Cruz Vermelha, que se têm queixado às três principais figuras de Estado desde dia 6 de abril por cartas. Assinada por mais de metade dos cerca de 600 funcionários e prestadores de serviço do HCVP, desde seguranças a cirurgiões, a primeiras das três cartas enviadas começa sem papas na língua: "O dr. Francisco George está a pôr em risco a sobrevivência clínica e económica do nosso hospital", lê-se no documento a que ateve acesso.Conheça toda a história na edição n.º 837 da revista